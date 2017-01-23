Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко про замахи на себе і Шеремета: Мій випадок – унікальний збіг

Понеділок, 23 січня 2017, 14:48

Нардепу, раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенку не здається дивним те, що в його випадку СБУ вдалося швидко спрацювати і відвернути замах на нього, а у випадку із вбивством журналіста Павла Шеремета – ні.

Про це він сказав у понеділок, 23 січня, під час прес-конференції, організованої з приводу інформації про замах на нього.

Так, відповідаючи на запитання журналіста "Української правди" про те, чи не здається йому дивним, що СБУ в його випадку "нормально спрацювала" на відміну від трагедії із убитим Павлом Шереметом, Геращенко сказав: "Те, що сталося у моєму випадку, – це унікальний збіг обставин"

"Той факт, що про приїзд осіб, які готували мою ліквідацію, це двоє осіб, які затримані і зараз перебувають в СІЗО, інформація про їхній приїзд за щасливим збігом обставин стала доступна співробітникам СБУ", - сказав Геращенко.

При цьому він не повідомив подробиці.

"Як, чому і навіщо – я не маю права в інтересах слідства повідомляти публічно", - сказав Геращенко.

Він заявив, що ім'я організатора замаху на нього встановлено, воно є в базах сайту "Миротворець", зараз же ця людина перебуває у Росії. "Я не знаю цієї людини, я ніколи з нею не зустрічався", - сказав Геращенко. Ці події він пов'язав зі своєю позицією з приводу визнання агресії РФ.

"Мене своєчасно попередило керівництво СБУ про стеження і попросило нікому про це не говорити. Точний час я в інтересах слідства сказати не можу", - заявив Геращенко.

У свою чергу представник МВС Артем Шевченко зазначив, що Нацполіція отримала всю допомогу, яку очікувала від міжнародних партнерів у справі Шеремета.

"Весь комплекс допомоги від іноземних партнерів в рамках розслідування вбивства Павла Шеремета Нацполіція вже отримала", - сказав Шевченко.

Як відомо, після шести місяців з моменту вбивства Шеремета слідство не визначило основну версію і не надало жодних результатів. Правоохоронні органи лише заявляють, що розслідування триває.

Вранці 20 липня журналіст Павло Шеремет загинув в результаті вибуху машини на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в центрі Києва. Встановлено, що під авто підклали вибухівку, але ні замовників, ні організаторів вбивства не знайдено.

Читайте також Півроку з дня вбивства Шеремета: Що відомо про розслідування

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметаГеращенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: