Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко о покушениях на себя и Шеремета: Мой случай - уникальное совпадение

Понедельник, 23 января 2017, 14:48

Нардепу, советнику министра внутренних дел Антону Геращенко не кажется странным то, что в его случае СБУ удалось быстро сработать и предотвратить покушение на него, а в случае с убийством журналиста Павла Шеремета - нет.

Об этом он сказал в понедельник, 23 января, во время пресс-конференции, организованной по поводу информации о покушении на него.

Так, отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды" о том, не кажется ли ему странным, что СБУ в его случае "нормально сработала" в отличие от трагедии с убитым Павлом Шереметом, Геращенко сказал: "То, что произошло в моем случае, - это уникальное стечение обстоятельств".

"Тот факт, что по приезду лиц, которые в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО, это двое лиц, которые готовили мою ликвидацию, информация об их приезде по счастливой случайности стала доступна сотрудникам СБУ. Как и зачем я не имею права сообщать об этом публично", - сказал Геращенко.

При этом он не сообщил подробности.

"Как, почему и зачем - я не имею права в интересах следствия сообщать публично", - сказал Геращенко.

Он заявил, что имя организатора покушения на него установлено, оно есть в базах сайта "Миротворец", сейчас же этот человеке находится в России. "Я не знаю этого человека, я никогда с ним не встречался", - сказал Геращенко. Эти события он связал со своей позицией по поводу признания агрессии РФ.

"Меня своевременно предупредило руководство СБУ о слежке и попросило никому об этом не говорить. Точное время я в интересах следствия сказать не могу", - заявил Геращенко.

В свою очередь представитель МВД Артем Шевченко отметил, что Нацполиция получила всю помощь, которую ожидала от международных партнеров.

"Весь комплекс помощи от иностранных партнеров в рамках расследования убийства Павла Шеремета Нацполиция уже получила", - сказал Шевченко.

Как известно, после шести месяцев с момента убийства Шеремета следствие не определило основную версию и не предоставило никаких результатов. Правоохранительные органы лишь заявляют, что расследование продолжается.

Утром 20 июля журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в центре Киева. Установлено, что под авто подложили взрывчатку, но ни заказчики, ни организаторы убийства не известны.

читайте также Полгода со дня убийства Шеремета: Что известно о расследовании

Татьяна Кусок, УП

Темы: Дело ШереметаГеращенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Дело Шеремета
Сын партизана, внук партизана, сам партизан. Памяти Павла Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: