НАЗК вирішило перевірити ще одне "місце роботи" Лещенка

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Середа, 25 січня 2017, 14:13

Національне агентство з питань запобігання корупції просить Український Католицький Університет надати інформацію щодо викладання нардепа Сергія Лещенка.

Про це Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Саме так виглядає політичне замовлення. "Український католицький універстит", де я читав лекції студентам магістерської програми з журналістики, отримав "листа щастя" від НАЗК. Від УКУ вимагають надати всю інформацію щодо мене. При тому, що мої доходи мною ж задекларовані та з них сплачено податки", - написав він і опублікував звернення НАЗК.

Лещенко назвав такі дії НАЗК "діагнозом".

"Нами було спеціально створено антикорупційний орган, керівниця якого Корчак отримує 200 тисяч зарплати начебто за свою "незаангажованість". Але вона продовжує покірно виконувати команди Банкової, де наказали будь-яким способом покарати мене за вільнодумство та антикорупційну діяльність", - написав він.

"Історія з подарунком у вигляді знижки на квартиру перетворилася у фарс, тому шукають нову тему - тепер мої лекції. Спочатку прийшли до Могилянки, тепер - до УКУ", - додав Лещенко.

Як відомо, Лещенко читав лекції  в рамках "Школи журналістики", заснованої одним із керівників "Української правди" Павлом Шереметом, який трагічно загинув 20 липня 2016 року.

17 січня з'явилася інформація, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво і конфлікт інтересів.

"Центр протидії корупції" повідомив, що НАЗК звернулося до них з приводу інформації про контракт Лещенка, за яким він отримав 9 тисяч гривень за лекції в Києво-Могилянській Академії.

У свою чергу заступник голови НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що ініціювання перевірки з боку окремих посадових осіб Агентства за фактом читання лекцій нардепом Лещенком в Києво-Могилянській Академії є помилкою.

За його словами, ця справа не має судової перспективи.

Українська правда

Теми: Лещенко НАЗК
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Коментарі — 4
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IP: 46.201.10.---vasylko_5025.01.2017 15:34
Іван Сердюк:
Ну що зробиш, підробляє собі людина, в декларацію не вносить якщо є питання, але Лещенко не доторканний, йому не можна ніяки підозрювання висувати, він на них не реагує!
Іван Сердюк:
Ну що зробиш, підробляє собі людина, в декларацію не вносить якщо є питання, але Лещенко не доторканний, йому не можна ніяки підозрювання висувати, він на них не реагує!
Ну ти ж москалю лицемірний - в декларації внесено і дохід сплачено. Так як ти можуть вести себе, або ватники, абоо сепаратисти.
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IP: 46.119.253.---Svetlana Timchenko25.01.2017 15:24
ох ты ж йо, УП как умеет манипулировать информацией, в простую формальность со справкой приплела, не хуже Лещенко, всё что можно)
Может Сирожа сам текст этот писал?)
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк25.01.2017 15:21
Ну що зробиш, підробляє собі людина, в декларацію не вносить якщо є питання, але Лещенко не доторканний, йому не можна ніяки підозрювання висувати, він на них не реагує!
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IP: 46.133.131.---formalin25.01.2017 14:31
Діагноз цій банді вже поставлено. Питання: чи дадуть і їм втекти, як попередникам?
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