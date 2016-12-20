П'ять місяців після вбивства Шеремета: Результатів немає, слідство триває

Національна поліція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів у справі про вбивство одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета.

Про це "Українській правді" повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Зараз ведуться активні оперативно-розшукові дії, окремо можу сказати, що Нацполіція отримала весь комплекс допомоги від міжнародних партнерів", - сказав він.

Він також додав, що особисто допомагав в комунікації слідства, щоб провести допит з деякими колегами-журналістами, які добре знали Павла Шеремета.

"Головною новиною у справі стане новина про розкриття цього злочину. Слідство працює", - сказав він.

Як відомо, вбивство Павла Шеремета сталося рівно 5 місяців тому 20 липня в центрі міста на перехресті вул. Франка та Богдана Хмельницького. В результаті підриву автомобіля Шеремет загинув.

Україна звернулася по допомогу до ФБР, яка мала провести деякі експертизи. Про результати цих експертиз досі нічого невідомо.

В рамках розслідування було опитано сотні людей, крім того, слідством були вилучені відео записи, які зафіксували людей, що підкладали вибухівку у машину. Фотороботи цих людей досі не оприлюднені, як і їхні дані. Також не оприлюднені імена замовників вбивства.

Слідство зверталося до суду з проханням надати доступ до інформації щодо абонентів телекомунікаційних послуг. Однак останнє судове рішення по цій справі було винесено ще наприкінці вересня цього року.

Протягом останніх місяців поліція і силові керівники не розголошують жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Ще у липні Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

УП встановила, що у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета однією з версій, які розробляло слідство, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.

Оксана Коваленко, УП