Суд дозволив прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод

3081 перегляд
0
Вівторок, 3 січня 2017, 18:22

Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Про це йдеться в ухвалі суду від 27 грудня, передають Українські новини.

Слідчим управлінням Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У зазначеному виробництві досліджуються підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму.

"У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації угоди... а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України", - сказано в рішенні суду.

Крім того, прокуратура 19 грудня 2016 року призначила почеркознавчу експертизу.

Суд дозволив слідчим вилучити оригінал угоди в МЗС для проведення експертизи.

У разі недопуску слідчих вони можуть ініціювати проведення обшуку в Міністерстві закордонних справ.

Теми: Харківські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Янукович убезпечив "харківські угоди"? 27 січня 2012, 08:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд дозволив прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод
Суд не зміг обрати запобіжний захід Курченку
Прокуратура забрала у Пашинського пістолет та патрони
При обміні валюти брати 2% збору вже не мають права – НБУ
Усі новини
I/am/from

Екс-соліст гурту "Скрябін" Аніс Еттаєб розповідає про дитинство в Тунісі

Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості