Савченко хоче опублікувати списки військовополонених

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П'ятниця, 6 січня 2017, 21:22

Позафракційний народний депутат Надія Савченко обіцяє опублікувати списки військовополонених і зниклих безвісти українців.

Про це вона повідомила 6 січня на своїй сторінці у Facebook.

"Списки військовополонених та зниклих безвісти котрі я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту мого звільнення з російського полону я оприлюдню найближчим часом", – написала вона.

Як відомо 7 грудня Савченко зустрілася в Мінську з ватажками бойовиків Захарченком та Плотницьким у присутності представника РФ в мінській підгрупі. Українські учасники про цю зустріч дізналися зі ЗМІ.

Бойовики гальмують процес обміну заручників. У той же час, 26 грудня вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Савченко, яка не є представником України в мінській групі.

Пізніше Савченко також заявила, що продовжить зустрічі з ватажками бойовиків, і не виключила, що це може статися в Києві.

В свою чергу представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко констатувала, що остання заява президента РФ Володимира Путіна свідчить про те, що Росія не готова віддавати заручників.

"Цю мантру слово в слово повторили представники ОРДЛО. Вони не підтверджують наявність у себе 110 заручників, що їх вимагає звільнити СБУ і мінська група, а говорять, що в них утримується вдвічі менше. І вимагають від української сторони негайно передати ОРДЛО 700 осіб і звільнити менше 50", – повідомила вона.

За словами Геращенко, в списку тих, кого вимагають, є вбивці та інші особи, що вчинили найтяжчі злочини, а в списку тих, кого підтверджує ОРДЛО, немає багатьох з тих українців, долі яких нам відомі, їх просто ховають і не дають жодної інформації.

Українська правда

Теми: Савченко заручники
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