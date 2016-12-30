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Савченко не виключає, що ватажки бойовиків зустрінуться з нею у Києві

П'ятниця, 30 грудня 2016, 09:57
Савченко не виключає, що ватажки бойовиків зустрінуться з нею у Києві

Депутат Надія Савченко заявляє, що продовжить зустрічі з ватажками бойовиків, і не виключає , що це може статися в Києві.

Про це вона заявила в ефірі Шустер.live у четвер ввечері.

"Я не вважаю, що зустрічі мають бути постійними і такими довгими, як Мінський процес", - зазначила вона.

"На нашій зустрічі (з ватажками бойовиків Захарченком і Плотницьким - УП) говорилося, що це можливо (продовження зустрічей - УП). Не потрібно зустрічатися через 7-й, 12-й, 200 кілометр… наступний раз можна зустрічатися в Луганську або Донецьку. А потім , наприклад в Києві, якщо ми хочемо результату", - заявила вона.

"Я роблю заявку на наступні зустрічі, я цього не боюся", - зазначила вона.

Водночас, на питання одного з співрозмовників про те, чи дійсно саме в Москві вирішується питання про те, кого віддаватимуть бойовики, Володимир Рубан, якому за домовленістю із Савченко бойовики віддавали двох українок, нічого не відповів, а зазначив лише: "Я вас ігнорую".

Як відомо, бойовики гальмують процес передачі заручників. Водночас, у понеділок вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Надії Савченко, яка не є представником України у мінській групі. У вівторок жінок забрав Володимир Рубан, якого вважають близьким до Медведчука.

Потім у мережі інтернет розмістили запис нібито розмови журналіста пропканалу LifeNews та однієї з чиновниць ОРДО Оленою Алєксєєвою, яка свідчить що звільненням українських заручниць керували з Москви. Жодних спрстувань інформації з цього відео не було.

7 грудня Савченко зустрілася у Мінську з ватажками бойовиків Захарченком та Плотницьким в присутності представника РФ у мінській підгрупі. Українські учасники про таку зустріч дізналися зі ЗМІ.

Росія завжди намагається змусити Україну вести діалог напряму з бойовиками і намагається запевняти, що не є стороною конфлікту.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Савченко НадіяполоненіДонбас
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