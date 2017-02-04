Від вибуху в Луганську загинув "начальник управління міліції ЛНР"

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Субота, 4 лютого 2017, 09:02

В результаті вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу загинув "начальник управління Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олег Анащенко.

Про це повідомляє ресурс бойовиків "Луганський інформаційний центр" з посиланням на "прес-службу Народної міліції".

Там назвали вибух терактом.

"4 лютого в 07.50 на вулиці Краснознаменній у районі кварталу Мирний в результаті терористичного акту - підриву автомобіля - убитий начальник управління Народної міліції ЛНР полковник Анащенко О. В.", - йдеться в повідомленні.

У підірваному автомобілі, крім Анащенка, перебувала ще одна людина, вона також загинула.

Раніше джерело в "силових структурах Луганська" повідомило російському агентству РИА Новости, що близько 8 ранку пролунав вибух на одній з вулиць в районі центру міста. Очевидці повідомили, що підірваний позашляховик марки Toyota.

Як повідомлялося, наприкінці січня в Москві помер колишній ватажок терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов. Бойовики повідомили, що смерть настала від серцевого нападу. 

16 жовтня 2016 року в Донецьку вбили командира "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

6 серпня у Луганську підірвали машину ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького. Однак Плотницький вижив.

21 вересня 2016 року батьки Плотницького померли через отруєння грибами в російському Воронежі.

12 грудня 2015 року в "ЛНР" заявили про загибель "командира шостого окремого мотострілецького козачого полку Народної міліції" Павла Дрьомова.

Теми: "ЛНР"
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Коментарі — 7
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IP: 82.145.222.---Nnikolay Yegorov04.02.2017 12:42
Еще один руцький фашистюга ушел от предательской тюрьмы к своим моторольным бандитам наверх . А так бы посадили и надолго !
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IP: 95.135.207.---vurobnuk04.02.2017 11:33
Оце так Анан-щенко й "пукнув".... ))))
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IP: 46.164.172.---slava_i04.02.2017 11:29
Так добре починати новий день з гарних новин, завжди б так.
"...як роса на сонці")))
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IP: 185.23.164.---brs04.02.2017 11:02
Яка прикра новина! :)
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IP: 156.218.84.---Василь Таранович04.02.2017 10:41
УП з ранку і до вечора побільше таких гарних новин. Просто на серці радість,треба це діло відмітить гарним тостом.Будьмо!!!
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