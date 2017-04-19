СБУ про "справу Шеремета": Нічого нового повідомити не можемо

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Середа, 19 квітня 2017, 12:51
Павло Шеремет

Ніякими новими деталями розслідування у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета СБУ поки поділитися не може.

Про це на брифінгу в середу сказав начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки нічого додаткового громадськості повідомити не можемо. Слідство триває", - заявив він у відповідь на питання журналістів.

Як повідомлялося, в рамках розслідування вбивства Шеремета українські правоохоронці направили міжнародно-правові доручення в 14 країн.

Одного з керівників "Української правди", теле- й радіожурналіста Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під автомобіль власника УП Олени Притули.

Поліція назвала це терактом, однак ні організаторів, ні виконавців убивства досі не встановили й не затримали – попри викладене в інтернет відео про людей, які закладають вибухівку, і обіцянку поліції оприлюднити фотороботи підозрюваних.

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Теми: Справа Шеремета СБУ
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