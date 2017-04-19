СБУ о "деле Шеремета": Ничего нового сообщить не можем

Никакими новыми деталями расследования в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета СБУ пока поделиться не может.

Об этом на брифинге в среду сказал начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока ничего дополнительного общественности сообщить не можем. Следствие продолжается", - заявил он в ответ вопрос журналистов.

Как сообщалось, в рамках расследования убийства Шеремета украинские правоохранители направили международно-правовые поручения в 14 стран.

Один из руководителей "Украинской правды", теле- и радиожурналист Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля владельца УП Алены Притулы.



Полиция назвала это терактом, однако ни организаторов, ни исполнителей убийства до сих пор не установили и не задержали – несмотря на выложенное в интернет видео о людях, которые закладывают взрыв.

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