САП просить для Мартиненка арешт і заставу в 300 мільйонів

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 09:40

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Про це сказав журналістам у п'ятницю керівник САП Назар Холодницький.

Він пояснив, що це лише перший етап процесу.

"Слідством зібрано достатньо даних для оголошення підозри. Тепер починається кримінальний процес для доведення цієї справи до суду і складення обвинувального акту. Законом передбачено 2 місяці, щоб детективи зібрали всі докази… і скерували обвинувальний акт до суду".

Холодницький нагадав, що 20 квітня Мартиненку було оголошено підозру. 21 квітня погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу. Зараз із ним ознайомлюється сторона захисту. Кервник САП спрогнозував, що після обіду клопотання буде спрямовано до Солом'янського районного суду Києва.

"Позиція прокуратури наступна – будемо просити суд про обрання запобіжного заходу тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн.  Чому така сума? Так ми оцінюємо роль кожного зі співучасників у вказаній схемі", - сказав керівник САП.

Доповнюється…

Теми: Мартиненко
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