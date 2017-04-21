САП просить для Мартиненка арешт і заставу в 300 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Про це сказав журналістам у п'ятницю керівник САП Назар Холодницький.

"Позиція прокуратури наступна – будемо просити суд про обрання запобіжного заходу тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн. Чому така сума? Так ми оцінюємо роль кожного зі співучасників у вказаній схемі", - сказав керівник САП.

Він пояснив, що це лише перший етап процесу.

"Слідством зібрано достатньо даних для оголошення підозри. Тепер починається кримінальний процес для доведення цієї справи до суду і складення обвинувального акту. Законом передбачено 2 місяці, щоб детективи зібрали всі докази… і скерували обвинувальний акт до суду", - зазначив прокурор.

Холодницький нагадав, що 20 квітня Мартиненку було оголошено підозру. 21 квітня погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу. Зараз із ним ознайомлюється сторона захисту. Керівник САП спрогнозував, що після обіду клопотання буде спрямовано до Солом'янського районного суду Києва.

Він підкреслив, що попри маніпулятивні заяви "деяких фейсбукерів", наразі невідомо, який суддя буде розглядати це клопотання.

Керівник САП зазначив, що сторону обвинувачення у справі будуть представляти прокурори САП Роман Симків і Андрій Перов, які також займаються справою відстороненого глави ДФС Романа Насірова.

Стосовно другого затриманого у справі – Сергія Переломи - головний антикорупційний прокурор зазначив, що йому оголошено підозру, САП проситиме суд запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 мільйонів гривень.

Холодницький не виключив оголошення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Відповідаючи на запитання журналістів, Холодницький зазначив, що доказову базу слідство збирало більше року – фактично з дня початку роботи НАБУ і САП.

Як відомо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".

Досудове розслідування встановило, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація у складі службових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", службових осіб "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а також групи осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненко, вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК".

Розтрата відбулася внаслідок неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.

"Державне підприємство, яке не мало права оголошувати конкурс на придбання урану, його провело. Виграла австрійська фірма, яка цей уран не видобувала. Гроші були перераховані з ДП в Австрію фірмі, бенефіціарами якої є наші підозрювані", – пояснював керівник САП.

Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн. дол. США.

За вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років.

Валентина Романенко, УП