Ємець обіцяє скласти мандат, якщо Мартиненко втече

Народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець, один з тих, хто взяв екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки, гарантує це рішення власним депутатським мандатом.

"Я несу відповідальність за свої дії. Не лише публічну. Це моє рішення. І я гарантую це своїм мандатом. Прошу це запам’ятати", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Ємець пояснив, що поручився за Мартиненка тому, що стояв поруч з ним на Майдані. Він стверджує, що його з Мартиненком ніколи не зв'язували жодні фінансові зобов'язання і просить НАБУ це перевірити.

"У найчорніші дні Майдану, коли від швидких рішень залежала доля країни, коли кожен з нас був готовий пожертвувати всім, він (Мартиненко – ред) залишився на передовій. Це факт, і я це бачив на власні очі. Ще раз, це не індульгенція. Якщо він винен, то має нести відповідальність. Я пояснюю, чому саме я поручився", - написав Ємець.

Він підкреслив, що приймає рішення самостійно і ним неможливо маніпулювати.

"Я глибоко переконаний, що порушення закону в кримінальному процесі недопустимі. Підстав затримувати Мартиненка не було. Він продемонстрував своїми діями, що хоче суду і не збирається ховатись від слідства. Сьогодні для громадянина Мартиненка закон не дає підстав для арешту. Не до вироку суду", - переконаний Ємець.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Серед 21 поручителя - міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також нардепи - Леонід Ємець,Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков,Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник,Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Разом з тим, на запит "Дзеркала тижня" НАБУ надало довідку про дії та пересування Мартиненка напередодні та в день оголошення йому підозри, які свідчать про наміри екс-депутата уникнути відповідальності.

Українська правда