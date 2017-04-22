Ємець обіцяє скласти мандат, якщо Мартиненко втече

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Субота, 22 квітня 2017, 21:16

Народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець, один з тих, хто взяв екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки, гарантує це рішення власним депутатським мандатом.

"Я несу відповідальність за свої дії. Не лише публічну. Це моє рішення. І я гарантую це своїм мандатом. Прошу це запам’ятати", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Ємець пояснив, що поручився за Мартиненка тому, що стояв поруч з ним на Майдані. Він стверджує, що його з Мартиненком ніколи не зв'язували жодні фінансові зобов'язання і просить НАБУ це перевірити.

"У найчорніші дні Майдану, коли від швидких рішень залежала доля країни, коли кожен з нас був готовий пожертвувати всім, він (Мартиненко – ред) залишився на передовій. Це факт, і я це бачив на власні очі. Ще раз, це не індульгенція. Якщо він винен, то має нести відповідальність. Я пояснюю, чому саме я поручився", - написав Ємець.

Він підкреслив, що приймає рішення самостійно і ним неможливо маніпулювати.

"Я глибоко переконаний, що порушення закону в кримінальному процесі недопустимі. Підстав затримувати Мартиненка не було. Він продемонстрував своїми діями, що хоче суду і не збирається ховатись від слідства. Сьогодні для громадянина Мартиненка закон не дає підстав для арешту. Не до вироку суду", - переконаний Ємець.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень. 

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Серед 21 поручителя - міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також нардепи - Леонід Ємець,Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков,Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник,Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Разом з тим, на запит "Дзеркала тижня" НАБУ надало довідку про дії та пересування Мартиненка напередодні та в день оголошення йому підозри, які свідчать про наміри екс-депутата уникнути відповідальності.

Українська правда

Теми: Народний фронт Мартиненко
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Коментарі — 3
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IP: 35.187.47.---Didusь22.04.2017 22:04
Гриневич виявилась гнидою. Фе! Українська освіта каже так розкраданням, системній корупції. ємець, курва, взяв на лапу від спільників мартиненка і тіпа герой, готовий мандат здати. Та він нах нікому не потрібен, той ємець. Тим більше його гнила партійна "жертва". А от перманентне уникнення покарання реальних корупціонерів, садовників та чаусів оце ганьба України і її смерть. А мартиненко зникне, сумнівів нема жодних. Приходе момент, коли тільки фактичний відстріл вилікує ситуацію.
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IP: 35.187.47.---vik735222.04.2017 21:46
meua:
Мафия побеждает = НФ.
Эти люди заслуживают в лучшем случае насмешки, а в худшем- осуждения за поддержку человеку, который крадет миллиарды, но "стоял" с ними на Майдане. Арестовать его хотели не потому, что он удерет, а потому, что он будет манипулировать людьми и влиять на следствие. Это список это полностью доказывает. Запомните этих людей и никогда не голосуйте за них:
міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов,
заступник голови ЦВК Андрій Магера,
нардепи - Леонід Ємець,Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков,Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник,Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.
+1000%
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IP: 93.72.3.---meua22.04.2017 21:33
Мафия побеждает = НФ.
Эти люди заслуживают в лучшем случае насмешки, а в худшем- осуждения за поддержку человеку, который крадет миллиарды, но "стоял" с ними на Майдане. Арестовать его хотели не потому, что он удерет, а потому, что он будет манипулировать людьми и влиять на следствие. Это список это полностью доказывает. Запомните этих людей и никогда не голосуйте за них:
міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов,
заступник голови ЦВК Андрій Магера,
нардепи - Леонід Ємець,Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков,Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник,Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.
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