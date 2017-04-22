НАБУ: Мартиненко намагався уникнути затримання

У Національному антикорупційному бюро наполягають на законності клопотання детективів про затримання екс-депутата Миколи Мартиненка.

На запит DT.UA НАБУ надало редакції довідку про дії та пересування Мартиненка напередодні запланованих детективами обшуків в рамках розслідування справи про закупівлю Східним ГЗК концентрату урану через австрійську фірму-прокладку.

У документі викладено покрокові дії Мартиненка напередодні та в день оголошення йому підозри, які свідчать про наміри екс-депутата уникнути відповідальності.

Зокрема, "очікуючи проведення обшуків зранку у четвер, 20 квітня, напередодні ввечері залишив місце постійного проживання та надав членам своєї родини вказівки вчинити аналогічно".

Також Мартиненко повідомив близьким перелік адрес та автомобілів за якими плануються обшуки та "вказав місця, які на його думку, є безпечними та організував роботу підконтрольних йому осіб, спрямовану на переховування речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження".

В НАБУ додали, що за вказівкою Мартиненка, "його оточення перейшло на конспіративний спосіб спілкування", а сам екс-депутат вимкнув свій телефон і контактував з оточенням через інші засоби зв'язку.

В ніч на 19 квітня Мартиненко не ночував вдома, а наступного дня детективи НАБУ встановили, що екс-депутат перебував у приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського. Детективи Бюро намагалися зв'язатися з Мартиненком через телефон приймальні Дзендзерського, але секретар, "почувши ім'я та посаду співрозмовника" відмовилась зв'язувати детектива з Мартиненком, повідомивши, що він передзвонить. Мартиненко так і не передзвонив.

Далі, зрозумівши, що детективи НАБУ встановили його місце перебування, Мартиненко протягом шести годин переховувався в приймальні Дзендзерського і лише після тривалих перемовин з детективами, його переконали вийти.

В НАБУ підкреслюють, що все зазначене свідчить про те, що "Мартиненком заздалегідь вживалися заходи, спрямовані на отримання відомостей про плани ведення подальшого розслідування, тактики та методів, проведення слідчих дій, а ця інформація використовувалась ним з метою розробки плану уникнення кримінальної відповідальності та втечі з місця можливого проведення слідчих дій".

Саме через такі дії детективи НАБУ, згідно зі ст.208 КПК України, прийняли рішення затримати Мартиненка з метою усунути можливість подальшого уникнення ним відповідальності та вчинення спроби втечі.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.