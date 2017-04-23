МЗС: Підрив патруля ОБСЄ - спроби Москви залякати спостерігачів
Підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.
Про це йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено 23 квітня.
"Закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та вжити всіх невідкладних заходів з тим, щоб негайно припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, а також гарантувати повну їх безпеку та безперешкодний доступ СММ до всієї окупованої території ОРДЛО, включно до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.
В МЗС зазначили, що українська сторона зробить все можливе з метою забезпечення невідкладного, всебічного та неупередженого розслідування злочину з метою притягнення винних до відповідальності.
Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.
За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини.
Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій".
У свою чергу глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз заявив, що усі спроби бойовиків ОРЛО перекласти на українських військових провину за скоєний злочин на території, непідконтрольній Україні, є зухвалими маніпуляціями з боку окупантів.
Українська правда
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