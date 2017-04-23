МЗС: Підрив патруля ОБСЄ - спроби Москви залякати спостерігачів

Підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку оприлюднено 23 квітня.

"Закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та вжити всіх невідкладних заходів з тим, щоб негайно припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, а також гарантувати повну їх безпеку та безперешкодний доступ СММ до всієї окупованої території ОРДЛО, включно до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

В МЗС зазначили, що українська сторона зробить все можливе з метою забезпечення невідкладного, всебічного та неупередженого розслідування злочину з метою притягнення винних до відповідальності.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.