Штаб АТО: Звинувачення з боку ОРДЛО - провокація

"Коментарі представників ОРДЛО про диверсійні дії Збройних Сил України щодо мирного населення та міжнародних організацій не мають ніяких підстав, несуть відверто провокаційний характер та мають на меті дискредитацію України на міжнародній арені", - йдеться у заяві.

Також у штабі заявили, що заяви представників ОРЛО щодо обстрілу Збройними Силами України місця підриву автомобіля СММ ОБСЄ не відповідають дійсності.

"Впродовж доби у зазначеному районі українською стороною СЦКК не зафіксовано жодного випадку порушення режиму "тиші". Відтак, заяви представників ОРЛО щодо обстрілу з боку ЗСУ місця підриву автомобіля СММ ОБСЄ не відповідають дійсності", - зазначили у штабі.

При цьому у прес-центрі штабу АТО закликали громадян та міжнародні організації суворо дотримуватися заходів безпеки під час пересування по ОРДЛО.

"Наявність великої кількості безконтрольно поставлених мінних полів, створюють реальну загрозу для життя та здоров’я мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.