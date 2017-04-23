Хуг: Мін на дорозі, де підірвався патруль, не мало бути взагалі

Мін на дорозі поблизу н.п. Пришиб, де підірвався патруль місії ОБСЄ, не мало бути взагалі: раніше вона використовувалася як патрулями місії ОБСЄ, так і місцевим транспортом.

Про це на брифінгу ввечері 23 квітня повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

Він зазначив, що дорога, на якій стався вибух, розташована за 2 км від лінії зіткнення. Ніяких знаків, що попереджають про мінну небезпеку, уздовж дороги видно не було.

"Попри це - мін там не мало бути взагалі", - заявив Хуг та нагадав, що тристороння контактна група та інші підписанти меморандуму до "Мінських угод" від 19 вересня 2014 року заборонили встановлення мінно-вибухових загороджень та передбачили зобов'язання зняти такі раніше встановлені загородження.

Хуг додав, що згідно з рішенням ТКГ щодо протимінної діяльності від 3 березня 2016 року, загальну координацію робіт із розмінування здійснює Спільний центр з контролю та координації.

"Як для цивільних осіб, які проживають у цьому районі, так і для спостерігачів місії ОБСЄ ці зобов'язання лишаються здебільшого лише на папері", - зазначив Хуг.

"Будь-хто, хто причетний до закладення міни, внаслідок підриву якої загинув та поранено членів патруля, має бути притягнутий до відповідальності", - додав він.

"Один член патруля, який загинув внаслідок вибуху - громадянин США. Ще двоє - громадяни Німеччини та Чехії - отримали поранення та доправлені до лікарні у Луганську. Інші троє членів патруля з автомобіля, який не постраждав від вибуху, було доправлено до бази місії, яка розташована у цьому районі", - повідомив він.

Деталі про стан здоров'я членів патруля, які перебувають у лікарні, можна буде повідомити після медичних оглядів, які вони проходять, додав Хуг.

Також він повідомив, що обидва автомобіля, на яких пересувалися спостерігачі, були броньованими.

Коментуючи питання, чи даний інцидент може стати причиною для розміщення в Україні озброєної місії ОБСЄ, Хуг зазначив: "Дане питання - у компетенції постійної Ради ОБСЄ, яка може або змінити наш мандат, або створити іншу місію".

"Ми налаштовані рішуче щодо реалізації нашого мандату", - додав заступник голови СММ ОБСЄ.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом. За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини. В МЗС України також заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Українська правда