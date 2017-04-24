ОБСЄ почала розслідування підриву автомобіля місії

ОБСЄ почала розслідування трагічного інциденту з підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії і очікує сприяння в цій роботі.

Про це заявив генеральний секретар організації Ламберто Заньєр, повідомляє "Укрінформ".

"ОБСЄ почала розслідування інциденту і очікує максимального співробітництва з усіма зацікавленими сторонами", - сказав він.

За словами Заньєра, за безпеку спостерігачів ОБСЄ несуть відповідальність "всі сторони", місія повинна користуватися повною підтримкою, всі повинні захищати спостерігачів від небезпеки.

Він підкреслив, що шокований цим першим випадком загибелі члена СММ під час виконання службового завдання.

Головуючий в ОБСЄ голова МЗС Австрії Себастьян Курц зі свого боку також зауважив, що діяльність місії "занадто часто утруднена погрозами, обмеженням доступу, шляхом дезінформації або знищення її технічних засобів" і назвав це "просто неприпустимим".

Курц закликав ретельно розслідувати деталі трагедії, а всіх, хто має вплив на місцях - виконувати зобов'язання щодо гарантування безпеки СММ.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.