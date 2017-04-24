Україна в ОБСЄ: Підрив авто доводить необхідність озброєної поліцейської місії

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг доповів делегаціям-учасницям ОБСЄ про підрив машини місії на окупованій частині Луганської області.

Про це "Українській правді" повідомили в постійній місії України в міжнародних організаціях у Відні.

"Станом на цей час скликання позачергового засідання Постійної ради ОБСЄ щодо інциденту не планується. Водночас, сьогодні Австрійським головуванням було проведено інформаційний брифінг для делегацій держав – учасниць ОБСЄ щодо вказаної події, в якому, серед інших, взяв участь Перший заступник Глави СММ ОБСЄ А.Хуг у режимі відеозв’язку", - повідомили у місії.

У повідомленні додали, що захід розпочався хвилиною мовчання з приводу загибелі працівника СММ.

На питання Української правди , чи не збирається Україна порушувати питання про поліцейську місії у зв'язку із підривом машини, у місії відповіли:

"Нинішній трагічний інцидент доводить необхідність істотного посилення міжнародної присутності на Донбасі, зокрема, шляхом розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ з належним мандатом".

У місії додали, що Україна на регулярній основі та в різних форматах, у т.ч. у рамках ОБСЄ, порушує питання щодо розгортання міжнародної поліцейської місії в Україні з метою стабілізації безпекової ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією проти територіальної цілісності і суверенітету України.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Оксана Коваленко, УП