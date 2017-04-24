Украина в ОБСЕ: Подрыв авто доказывает необходимость вооруженной полицмиссии

Зампредседателя СММ ОБСЕ Александр Хуг доложил делегациям-участницам ОБСЕ о подрыве машины миссии на оккупированной части Луганской области.

Об этом "Украинской правде" сообщили в постоянной миссии Украины в международных организациях в Вене.

"По состоянию на данный момент созыва внеочередного заседания Постоянного совета ОБСЕ относительно инцидента не планируется. Вместе с тем, сегодня Австрийским председательством был проведен информационный брифинг для делегаций государств - участников ОБСЕ по указанному событию, в котором, среди прочих, принял участие Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ А. Хуг в режиме видеосвязи", - сообщили в миссии.

В сообщении добавили, что мероприятие началось минутой молчания в связи с гибелью сотруднка СММ.

На вопрос "Украинской правды", не собирается ли Украина ставить вопрос о полицейской миссии в связи с подрывом машины, в миссии ответили:

"Нынешний трагический инцидент доказывает необходимость существенного усиления международного присутствия в Донбассе, в частности, путем развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ с надлежащим мандатом".

В миссии добавили, что Украина на регулярной основе и в различных форматах, в т.ч. в рамках ОБСЕ, ставит вопрос о развертывании международной полицейской миссии в Украине с целью стабилизации ситуации безопасности в Донбассе, вызванной российской агрессией против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Оксана Коваленко, УП