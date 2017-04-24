Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна в ОБСЄ: Підрив авто доводить необхідність озброєної поліцейської місії

Понеділок, 24 квітня 2017, 14:51

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг доповів делегаціям-учасницям ОБСЄ про підрив машини місії на окупованій частині Луганської області.

Про це "Українській правді" повідомили в постійній місії України в міжнародних організаціях у Відні.

"Станом на цей час скликання позачергового засідання Постійної ради ОБСЄ щодо інциденту не планується. Водночас, сьогодні Австрійським головуванням було проведено інформаційний брифінг для делегацій держав – учасниць ОБСЄ щодо вказаної події, в якому, серед інших, взяв участь Перший заступник Глави СММ ОБСЄ А.Хуг у режимі відеозв’язку", - повідомили у місії.

У повідомленні додали, що захід розпочався хвилиною мовчання з приводу загибелі працівника СММ.

На питання Української правди , чи не збирається Україна порушувати питання про поліцейську місії у зв'язку із підривом машини, у місії відповіли:

"Нинішній трагічний інцидент доводить необхідність істотного посилення міжнародної присутності на Донбасі, зокрема, шляхом розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ з належним мандатом".

У місії додали, що Україна на регулярній основі та в різних форматах, у т.ч. у рамках ОБСЄ, порушує питання щодо розгортання міжнародної поліцейської місії в Україні з метою стабілізації безпекової ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією проти територіальної цілісності і суверенітету України.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: