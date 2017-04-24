СММ ОБСЄ після загибелі співробітника призупинила роботу патрулів

Після підриву автомобіля СММ ОБСЄ у неділю усі патрулі організації було повернуто на бази.

Про це на брифінгу у понеділок заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, відповідаючи на запитання журналістів.

"Після інциденту усі патрулі було повернуто на бази. Сьогодні переважна більшість, якщо не всі наші патрулі були скасовані", - зазначив Хуг.

Він додав, що у вівторок роботу патрулів буде частково відновлено. "Завтра ми частково відновимо роботу і повернемося до нормальної роботи, коли з'ясуємо всі обставини інциденту. Наразі моніторинг ситуації здійснюється через камери, а також з 12 локацій, в яких перебувають наші спостерігачі", - пояснив Хуг.

Раніше на брифінгу Хуг заявив, що місія проведе своє внутрішнє рослідування цього інциденту. За його словами, із 2015 року СММ 183 наражалася на небезпеку.

Як повідомлялося, 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в результаті чого один з членів місії загинув, двоє доставлені в лікарню.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медпрацівник із США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

За вказаним фактом управління Служби безпеки України в Луганській області відкрило кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт, що призвів до загибелі людини".

Роман Кравець, УП