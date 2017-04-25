Окуповану Донеччину теж можуть лишити без світла, але борг менший

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Вівторок, 25 квітня 2017, 11:40

Питання щодо припинення електропостачання в окупованій частині Донецької області розглядається, але не стоїть так гостро, як в окупованій частині Луганської області.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі "112 Україна".

На питання про те, чи поновлять постачання після погашення заборгованості ОРЛО, він відповів:

"Ситуація дуже складна. Виходячи з того, що зараз припинені будь-які господарські стосунки з неконтрольованими територіями, казати про якісь перспективи погашення існуючої заборгованості було б надто оптимістично. На жаль, я мушу констатувати, що з моєї точки зору це може призвести до відключення на постійній основі".

Також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій зазначив, що поки не бачить можливостей для переговорів окупаційної влади з українською стороною.

На запитання, чи планують відключити Донецьку область від електропостачання, Тука відповів:

"Заборгованість Донецької області становить 5,8 мільярдів, а з них трохи менше 500 мільйонів – це заборгованість споживачів на неконтрольованій території. На Донеччині диспропорція разюча… Питання можливого відключення розглядається, але не стоїть так гостро, як на Луганщині".

Заступник міністра також зазначив, що останнім часом проплата за електроенергію з ОРДО не відбувається.

На питання, чи можуть ватажки бойовиків вдатися до заходів у відповідь, Тука відповів:

"Звісно, можуть. Рішення про відключення було прийнято не миттєво, уряд до нього готувався, обговорював разом з РНБО. Я особисто зробив три офіційних листи про попередження про можливі негативні наслідки таких дій…"

"Єдина лінія електроживлення, яка залишилася неушкодженою і завдяки якій подається електроенергія з Щастинської станції на всю територію Луганщини, ця лінія електроживлення в декількох дільницях іде просто по лінії розмежування. Щоб знешкодити цю лінію, достатньо просто зробити влучний постріл по ізолятору зі снайперської гвинтівки і потім не давати можливості ремонтним бригадам вийти на полагодження. Таким чином уся Луганщина може опинитися у заручниках від позиції терористів", – пояснив Тука.

Він додав, що бойовики можуть частково переключитися на енергопостачання з Росії.

"У повному обсязі ні, а частково вони так і роблять. Є лінія електроживлення, яка йде на Луганщину з Росії. Але у повному обсязі вона не здатна забезпечити Луганщину електроенергією", – сказав Тука.

Як стало відомо вночі, Україна зупинила подачу електроенергії на окуповану територію Луганської області через несплату за поставлену та спожиту електроенергію.

Пізніше в ОРЛО заявили, що відновили електропостачання більшості районів окупованого Луганська.

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