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Оккупированную Донетчину тоже могут оставить без света, но долг меньше

Вторник, 25 апреля 2017, 11:40

Вопрос о прекращении электроснабжения в оккупированной части Донецкой области рассматривается, но не стоит так остро, как в оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "112 Украина".

На вопрос, возобновят ли поставки после погашения задолженности ОРЛО, Тука ответил:

"Ситуация очень сложная. Исходя из того, что сейчас приостановлены любые хозяйственные отношения с неконтролируемыми территориями, говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что, с моей точки зрения, это может привести к отключению на постоянной основе".

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что пока не видит возможностей осуществления переговоров оккупационной власти с украинской стороной.

На вопрос, планируют ли отключать Донецкую область от электроснабжения, Тука ответил:

"Задолженность Донецкой области составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой области разительная диспропорция... Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области".

Замминистра также отметил, что в последнее время оплата за электроэнергию с ОРДО не приходит.

"Конечно, могут. Решение об отключении было принято не мгновенно, правительство к нему готовилось, обсуждали вместе с СНБО. Я лично сделал три официальных письма о предупреждении о возможных негативных последствиях таких действий...".

"Единственная линия электропитания, которая осталась невредимой и благодаря которой подается электроэнергия с Счастинской станции на всю территорию Луганской области, эта линия электропитания в нескольких участках идет просто по линии разграничения. Чтобы обезвредить эту линию, достаточно просто сделать меткий выстрел по изолятору из снайперской винтовки и потом не давать возможности ремонтным бригадам выйти на починку. Таким образом, вся Луганская область может оказаться в заложниках от позиции террористов", – объяснил Тука.

Он добавил, что боевики могут частично переключиться на энергоснабжение из России: "Не в полном объеме, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией".

Пресс-секретарь "Луганского энергетического объединения" Евгений Наседкин в эфире "Радио Свобода" заявил: "В начале 2014 года долг "Луганского энергетического объединения" перед "Энергорынком" составлял порядка 700 миллионов гривен. На данный момент этот долг составляет порядка 5,2 миллиарда гривен. Сами пользователи нам должны 5,5 миллиардов, из них 5 миллиардов – это долг пользователей неподконтрольной Украине территории".

"1 миллиард долга у Алчевского металлургического комбината, который до последнего времени работал в украинском правовом поле, 500 миллионов гривен – у "Свердловантрацита", почти 200 миллионов гривен – "Краснодонуголь", – сказал Наседкин.

По его словам, механизмы возмещения долга не обсуждали: "Никаких договоренностей нет, никакого понимания, как возвращать долг, нет. Суммы астрономические, даже не представляю, как это будет происходить".

Как стало известно ночью, Украина приостановила подачу электроэнергии на оккупированную территорию Луганской области из-за неуплаты за поставленную и потребленную электроэнергию.

Позже в ОРЛО заявили, что возобновили электроснабжение большинства районов оккупированного Луганска.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассДонецкая областьэнергетикаТукаЛуганская область
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