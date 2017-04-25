Бойовики заявляють, що частково повернули світло Луганську після припинення поставок
Піся припинення постачання електрики на окуповані території Луганської області, в Луганську кілька годин не було світла, однак вночі у місті з'явилася електрика.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, підконтрольні бойовикам.
Луганськ залишився без електропостачання в районі 12 години ночі, через півтори години місцеві ЗМІ повідомили, що в більшості районів міста відновлено подачу електрики.
За даними місцевих ЗМІ, подача електроенергії частково переривалася в Алчевську і Перевальську.
За повідомленнями місцевих жителів в мережах, світло є, але потужність подачі електроенергії маленька.
Станом на ранок інформація поки не оновлювалась.
Як відомо, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня, згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок", припинило поставки електроенергії в неконтрольовану Києвом частину Луганської області.
Увечері в понеділок Луганськ залишився без електропостачання.
Водночас заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука припустив, що після відмови поставляти світло в ОРЛО, поставки електрики на окуповані території Луганської області можуть здійснюватись з території РФ.
Українська правда