Бойовики заявляють, що частково повернули світло Луганську після припинення поставок

Піся припинення постачання електрики на окуповані території Луганської області, в Луганську кілька годин не було світла, однак вночі у місті з'явилася електрика.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, підконтрольні бойовикам.

Луганськ залишився без електропостачання в районі 12 години ночі, через півтори години місцеві ЗМІ повідомили, що в більшості районів міста відновлено подачу електрики.

За даними місцевих ЗМІ, подача електроенергії частково переривалася в Алчевську і Перевальську.

За повідомленнями місцевих жителів в мережах, світло є, але потужність подачі електроенергії маленька.

Станом на ранок інформація поки не оновлювалась.

Як відомо, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня, згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок", припинило поставки електроенергії в неконтрольовану Києвом частину Луганської області.

Увечері в понеділок Луганськ залишився без електропостачання.

Водночас заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука припустив, що після відмови поставляти світло в ОРЛО, поставки електрики на окуповані території Луганської області можуть здійснюватись з території РФ.

Українська правда