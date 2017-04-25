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Борг Донбасу за електроенергію сягає 11 млрд. грн - Тука

Вівторок, 25 квітня 2017, 02:35

Заборгованість "Луганського енергетичного об’єднання" перед ДП "Енергоринок" складає 5,2 млрд грн, а на Донеччині - 5,8 млрд грн.

Про це в прямому ефірі програми "Свободи слова" на ICTV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Георгій Тука, повідомляє Укрінформ.

"Заборгованість "Луганського енергетичного об’єднання" перед енергоринком складає 5,2 млрд грн. Цей борг розподілений умовно між контрольованою і неконтрольованою територією – приблизне співвідношення 50/50", - сказав він.

Тука повідомив, що за останній період підприємства, які споживають електроенергію на контрольованій території, розраховуються 100-відсотково, натомість підприємства, які споживають електроенергію на неконтрольованій території, "продовжують розраховуватися на 0%".

"Ситуація у Донецькій області виглядає наступним чином: заборгованість перед "Енергоринком" складає 5,8 млрд грн, з них лише трохи менше 0,5 млрд грн – це борги неконтрольованої території. Майже 5,4 млрд грн – це борги підприємств і споживачів, які розташовані на контрольованій території", - повідомив заступник міністра.

Тука нагадав, що після того, як бойовики "віджали" українські підприємства, будь-які розрахунки за спожиту електроенергію на непідконтрольних територіях припинилися.

Як повідомлялося, 24 квітня увечері Луганськ залишився без електропостачання.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" повідомляло, що з 25 квітня, згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок", припинить поставки електроенергії в неконтрольовану Києвом частину Луганської області.

Теми: енергетикаДонбасТука
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