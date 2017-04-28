Геращенко: У полоні бойовиків перебувають 127 українців

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 00:27

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей знаходяться 127 українських полонених.

Про це віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила в ході зустрічі з послом ФРН в Україні Ернстом Райхеем, написала вона в Facebook.

"Також розповіла послу про наші зусилля по звільненню заручників, яких сьогодні на окупованих територіях вже 127", - заявила вона.

Крім того, Геращенко і Райхель обговорили ситуацію з безпекою і гуманітарну ситуацію на Донбасі, роботу Мінських груп, роботу місії СММ ОБСЄ.

"Украіна жорстко засуджує всі факти агресіі і тиску на спостерігачів місіі, особливо в контексті останнього теракту, коли на окупованїй Луганщині підірвали машину патруля . Цей трагічний інцидент вимагає всебічного незалежного розслідування і покарання винних", - зазначила Геращенко.

Теми: Геращенко Ірина полонені Донбас
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