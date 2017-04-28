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Геращенко: В плену у боевиков находятся 127 украинских пленных

Пятница, 28 апреля 2017, 00:27
Геращенко: В плену у боевиков находятся 127 украинских пленных

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 127 украинских пленных.

Об этом вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в ходе встречи с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, написала она в Facebook.

"Также рассказала послу о наших усилиях по освобождению заложников, которых сегодня на оккупированных территориях уже 127", - заявила она.

Кроме того, Геращенко и Райхель обсудили ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию на Донбассе, работу Минских групп, работу миссии СММ ОБСЕ.

"Украина жестко осуждает все факты агрессии и давления на наблюдателей миссии, особенно в контексте последнего теракта, когда на оккупированной Луганщине взорвали машину патруля. Этот трагический инцидент требует всестороннего независимого расследования и наказания виновных", - отметила Геращенко.

Темы: Геращенко ИринапленныеДонбасс
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