У Януковича конфіскували 1,5 млрд доларів – РНБО

Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі РНБО.

"Згідно з рішенням суду останньої інстанції, заарештовані кошти Януоковача і команди – 1,5 млрд доларів – мають бути перераховані до держбюджету", - повідомили у прес-службі РНБО.

"Щойно до Ощадбанку з цією ухвалою їздили Генпрокурор Юрій Луценко та секретар РНБО Олександр Турчинов. Вони повідомили про це керівництво Ощадбданку і поїхали доповідати про це президенту", - зазначили у прес-службі.

"Станом на зараз відбувається перерахунок цих коштів на рахунки державного бюджету", - додали в РНБО.

Водночас у РНБО поки не уточнили, про який саме суд йдеться.

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

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Оксана Коваленко, УП