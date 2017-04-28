Ситник назвав маячнею заяви Мартиненка про "грузинську мафію" в НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник назвав "повною маячнею" заяви підозрюваного в низці злочинів екс-нардепа Миколи Мартиненко, що бюро – це "філіал грузинської мафії".

Про це він заявив в інтерв’ю "Фактам".

"Не можу спростовувати і коментувати очевидну маячню. Це втрата часу. На жаль, способи захисту (не тільки по цій справі) вибираються, скажімо так, не в професійно-процесуальній площині, а в площині соцмереж", - сказав Ситник, відповідаючи на питання журналіста.

Він наголосив, що Національним антикорупційним бюро керує лише одна людина – це його директор, йому допомагають заступники. При цьому у розслідуваннях разом з НАБУ бере участь Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як повідомлялося, 23 квітня Мартиненко заявив, що НАБУ і САП перетворилися "на філіал грузинської мафії" та "дешеве піар-агентство". Він також звернувся до президента Петра Порошенка з проханням відреагувати на дії антикорупційних органів.

20 квітня екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації, привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків ДП "СхідГЗК" на 17,28 млн доларів.

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Українська правда