Ситник назвав маячнею заяви Мартиненка про "грузинську мафію" в НАБУ

761 перегляд
0
П'ятниця, 28 квітня 2017, 15:19

Директор НАБУ Артем Ситник назвав "повною маячнею" заяви підозрюваного в низці злочинів екс-нардепа Миколи Мартиненко, що бюро – це "філіал грузинської мафії".

Про це він заявив в інтерв’ю "Фактам".

"Не можу спростовувати і коментувати очевидну маячню. Це втрата часу. На жаль, способи захисту (не тільки по цій справі) вибираються, скажімо так, не в професійно-процесуальній площині, а в площині соцмереж", - сказав Ситник, відповідаючи на питання журналіста.

Він наголосив, що Національним антикорупційним бюро керує лише одна людина – це його директор, йому допомагають заступники. При цьому у розслідуваннях разом з НАБУ бере участь Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як повідомлялося, 23 квітня Мартиненко заявив, що НАБУ і САП перетворилися "на філіал грузинської мафії" та "дешеве піар-агентство". Він також звернувся до президента Петра Порошенка з проханням відреагувати на дії антикорупційних органів.

20 квітня екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації, привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків ДП "СхідГЗК" на 17,28 млн доларів.

Читайте також: Радіоактивний. Як "Народний фронт" рятував нерядового спонсора Мартиненка

Українська правда

Теми: НАБУ Ситник Мартиненко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ показало, як Мартиненко може тиснути на суддів 28 квітня 2017, 13:20
НАБУ створить підрозділ з протидії корупції в МОЗ 28 квітня 2017, 12:51
Єдиний антикорупційний центр як шанс реанімувати антикорупційну політику 28 квітня 2017, 09:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В окупованому Криму залишилося 28 класів, де навчають українською
Розробник "Стахановця" заявляє, що СБУ їх оббрехала
Янукович відхрещується від $1,5 млрд і подав позов про захист честі
У сесійній залі ПАРЄ офіційно висловили недовіру Аграмунту
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути ромом

Фото

Арку дружби народів перетворюють на веселку до Євробачення