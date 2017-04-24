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Мартиненко поскаржився Порошенку на "грузинську мафію" в НАБУ

Понеділок, 24 квітня 2017, 13:37

Підозрюваний у низці злочинів екс-нардеп Микола Мартиненко вимагає від президента Петра Порошенка реакції на дії антикорупційних органів.

З таким зверненням він виступив 23 квітня в ефірі телеканалу "Україна".

"НАБУ і антикорупційна прокуратура сьогодні перетворилися на філіал грузинської мафії. Це дешеве піар-агентство займається тим, що фальсифікує справи, кидає людей за решітку і жодної справи не доводить до кінця. Ніякої боротьби з корупцією немає, є дешева піар-агенція, яка грається в політику", - заявив Мартиненко.

Він пообіцяв, що доведе свою невинність і притягне до кримінальної відповідальності керівництво НАБУ.

У той же час прес-служба колишнього депутата повідомила, що під час судового засідання у справі обрання Мартиненку запобіжного заходу до Солом’янського суду "терміново прибула команда контролерів за діями НАБУ на чолі з соратником Саакашвілі Сакварелідзе".

"Це свідчення системної залежності НАБУ від групи, яку у керівному складі бюро представляє Гізо Углава. Цей факт варто зафіксувати всім, хто слідкує за діяльністю НАБУ і усвідомити, що Бюро використовується у якості інструменту політичної боротьби і розвалу коаліції", - наголошується в повідомленні.

Там зазначили також, що мета цих людей – дострокові парламентські вибори, "щоб привести до парламенту свою політичну силу".

"Для Ситника і Углави вже зарезервовані місця у партії Саакашвілі-Лещенка", - йдеться у заяві прес-служби.

Як відомо, 20 квітня екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації, привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків ДП "СхідГЗК" на 17,28 млн доларів. 

Голова Національного антикорупційного бюро Артем ситник каже, що є і третя кримінальна справа проти Мартиненка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Але Солом'янський райсуд Києва 22 квітня відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів із "Народного фронту" .

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Євген Кізілов, УП

 

"Українська правда" у Threads

Теми: МартиненкоНАБУГрузія
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