Аваков пояснив, чому на грудях глави поліції Дніпропетровщини "СРСР"

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Четвер, 11 травня 2017, 12:56

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за нового начальника управління Нацполіції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.

"Так, він сивий чоловік, так, він народився в СРСР, також як і я, і так, він вдягнув на себе в 2005 році светр збірної СРСР з хокею. У мене є плащ червоного кольору до п'ят збірної СРСР з велотреку, яку я свого часу спонсорував. І це підстава для того, щоб нести цю нісенітницю? Ця людина - патріот до мозку кісток!" – заявив глава МВС у четвер, відповідаючи на питання журналістів.

Доповнюється...

Теми: Аваков Дніпропетровська область поліція декомунізація
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