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Аваков пояснив, чому на грудях глави поліції Дніпропетровщини "СРСР"

Четвер, 11 травня 2017, 12:56

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за нового начальника управління Нацполіції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.

"Так, він сивий чоловік, так, він народився в СРСР, також як і я, і так, він вдягнув на себе в 2005 році светр збірної СРСР з хокею. У мене є плащ червоного кольору до п'ят збірної СРСР з велотреку, яку я свого часу спонсорував. І це підстава для того, щоб нести цю нісенітницю? Ця людина - патріот до мозку кісток!" – заявив глава МВС у четвер, відповідаючи на питання журналістів.

 
Віталій Глуховеря
фото: роман синіцин

Аваков нагадав, що в 2014 році, відразу після революції гідності, призначив Глуховерю начальником ГУ НП у Дніпропетровській області "як професіонала і людину, яка в змозі взяти ситуацію під контроль".

"При ньому Дніпро, а тоді ще Дніпропетровськ, перестав бути сепаратистським містом", - підкреслив міністр.

За його словами, пізніше, коли змінювали всю управлінську команду поліції, Глуховерю зняли з цієї посади, однак він продовжував добре нести службу в Університеті внутрішніх справ.

"І коли виникла така гостра ситуація, у нас не так багато офіцерів, які можуть тримати удар в такому серйозному регіоні, як Дніпропетровська область", - пояснив він рішення повернути Глуховерю на старий пост.

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка, було травмовано 14 чоловік, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За допущення такої ситуації були звільнені начальник поліції області Ігор Репешко, начальник поліції міста полковник Андрій Бідило та їх заступники по забезпеченню громадської безпеки.

10 травня новим начальником Головного управління Нацполіції Дніпропетровській області був призначений Віталій Глуховеря.

Після цього волонтер Роман Синіцин опублікував у Facebook фото, на якому новий начальник поліції одягнений в олімпійку із написом "СРСР". Це викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

Євген Кізілов, УП

Теми: АваковДніпропетровська областьполіціядекомунізація
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