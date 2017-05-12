Суд залишив Мартиненка на свободі

Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття його на поруки народними депутатами без змін.

Таке рішення у п'ятницю ухвалила колегія суддів апеляційного суду. "Ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду залишити без змін", - зазначив головуючий.

"Ухвала оскарженню не підлягає", - зазначив він.

У свою чергу прокурор Андрій Перов зазначив, що він не може критикувати це рішення.

"Це рішення є остаточним, тому ми не можемо його критикувати. Ми сподівалися, що ризики судом будуть переглянуті, оскільки поруки не забезпечують неможливості його впливу", - заявив УП прокурор Андрій Перов.

Як відомо, 20 квітня 2017 року НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією "Steuermann", підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту", хоча САП просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень.

Роман Кравець, УП