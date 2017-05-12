Верифікація осіб, яких можуть видати бойовикам, закінчилась – Геращенко

834 перегляди
0
П'ятниця, 12 травня 2017, 19:34

Закінчилася верифікація (перевірка) осіб, що здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"В списку тих, кого вимагають звільнити представники ОРДЛО , є кількасот осіб, які не бажають переміщатися на окуповані території. Процес їх верифікаціі відбувався під координацією ОБСЄ, за участю офісу Обмудсмена і СБУ, також кількох жінок-мам тих, хто здійснив злочини", - написала вона.

"Процес верифікації тих, хто утримується в пенітенціарних закладах і процесуально обмежений в правах, тривав з 28 квітня по 12 травня. За цей час група проїхала більше 14 тисяч кілометрів, відвідала 20 регіонів, побувала в 37 пенітенціарних установах", - додала вона.

Геращенко заявила, що в контексті звільнення полонених звіт про верифікацію "сприятиме узгодженню остаточних списків і дати звільнення заручників".

Як відомо, раніше прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що кілька сотень людей, які є у списках на обмін з бойовиками ОРДО/ОРЛО, не хочуть повертатися на неконтрольовані території.

Українська правда

Теми: Донбас полонені
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В зоні АТО поранено українського бійця 12 травня 2017, 18:55
У Дніпрі відкрили найбільший комплекс пам'яті загиблих героїв 12 травня 2017, 16:11
Екологічні проблеми Донбасу необхідно обговорити в Мінську – Черниш 12 травня 2017, 15:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На одного з керівників НАЗК склали адмінпротоколи
Аваков: Поліція затримала керівника "тітушок", що били АТОвців у Дніпрі
Порошенко майже після року мовчання поговорить з пресою
Суд відмовився арештувати квартири та авто Мартиненка
Усі новини
Порно

Порнографія в Україні: закон, заробіток, задоволення

Німецька пацифістка

Ірмела Менза-Шрамм: Потрібно невпинно рекламувати цінності людям