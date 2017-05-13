Матіос назвав нового військового прокурора сил АТО

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос представив нового військового прокурора сил АТО – полковника юстиції Олега Сенюка.

Як повідомили у Генпрокуратурі, представлення відбулося 12 травня у Краматорську.

Зазначається, що до призначення на посаду військового прокурора сил АТО Сенюк очолював військову прокуратуру Західного регіону України.

"Після представлення відбулась розширена нарада представників силових відомств Донецької і Луганської областей - АТЦ, СБУ, Нацполіції, прокуратури, ДержНС, Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур", - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, Олег Сенюк 1979 року народження, після навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка працював на посадах помічника прокурора Галицького району Львова, старшого слідчого в управлінні прокуратури Києва, у військовій прокуратурі Центрального регіону України, був військовим прокурором Дарницького гарнізону Центрального регіону України. Військовим прокурором Західного регіону України був призначений 24 березня 2015 року.

За даними ЗМІ, згідно з декларацією про доходи, Сенюк за 2015 рік заробив 355 137 грн, без врахування соцдопомоги на дитину. Володіє 20% квартири у Львові площею 62,5 кв. м, дачею у 15 кв. м і земельною ділянкою в 600 кв. метрів. Його дружина, Віта Сенюк, задекларувала дачу площею 221 кв. м., земельні ділянки на 1200 і 1000 кв. м у Київській області, дочка військового прокурора має у власності квартиру у Києві площею 113 кв. м.

Також Віта Сенюк тримає $50 тис. готівкою та є власницею авто Honda CR-V, орієнтовною вартістю 213 тис. гривень.

Навесні 2017 році Сенюк мав отримати ордер на трикімнатну квартиру площею 93,3 кв. м у Шевченківському районі Києва.

Як відомо, 21 жовтня прокурори САП спільно з детективами НАБУ вручили обвинувальний акт військовому прокурору сил антитерористичної операції Костянтину Кулику, якого було звинувачено у незаконному збагаченні.

НАБУ займалося справою Кулика з зими 2015 року. Причиною розслідування стала наявність у прокурора АТО та його сім'ї дорогих автомобілів та житла у Києві, які не відповідають його задекларованим доходам.

Генпрокурор Юрій Луценко не хотів знімати Кулика з посади, оскільки вважав його участь важливою для розслідування справи Сергія Курченка.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що просив Юрія Луценка відсторонити Кулика від посади та заявляв, що НАБУ справою проти Кулика заважає розслідувати злочини Курченка.

Наприкінці квітня стало відомо, що Кулика звільнено з посади прокурора АТО і призначено заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

Наразі суд розглядає справу про незаконне збагачення Кулика.

Українська правда