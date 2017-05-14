Порошенко незадоволений розслідуванням вбивства Шеремета

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Неділя, 14 травня 2017, 15:29

Петро Порошенко незадоволений станом розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час прес-конференції у неділю, відреагувавши на присутність журналістів у футболках із написом "Хто вбив Павла?"

"Я бачу футболи "Хто вбив Павла?", я також хочу висловитися з цього приводу", - сказав Порошенко.

"На жаль, я чекав більш кращого результату. І не задоволений, що досі в нас немає вбивці, і він не притягнутий до відповідальності", - сказав він.

Водночас Порошенко подякував журналістам за розслідування, яке вони провели.

"Одразу після цього розслідування я зателефонував Князєву, (Сергію, керівнику Національної поліції  – ред.) попросив, щоб він зустрівся з журналістами. Наскільки мені відомо, зустріч відбулася", - сказав Порошенко.

"Голова служби безпеки України доповів мені, що пан Устименко, який був згаданий у розслідуванні – звільнився з СБУ у квітні 2014 року разом з 2 тисячами працівників СБУ після Революції Гідності. Я маю ту саму інформацію", - сказав президент.

Як відомо, 10 травня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, у 2014 році працював у СБУ.

Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.

Один із учасників журналістського розслідування Дмитро Гнап розповів, що, судячи з реакції свідків, з якими спілкувалося "Слідство. Інфо", слідчі з ними не говорили.

11 травня Міністерство внутрішніх справ викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Автори журналістського розслідування під час зустрічі Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.

Українська правда

Теми: Справа Шеремета Порошенко
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