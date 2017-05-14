Порошенко не доволен расследованием убийства Шеремета

Петр Порошенко не доволен состоянием расследования убийства журналиста Павла Шеремета.



Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, отреагировав на присутствие журналистов в футболках с надписью "Кто убил Павла?"

"Я вижу футболки "Кто убил Павла?", я также хочу высказаться по этому поводу", - сказал Порошенко.

"К сожалению, я ждал лучшего результата. И не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности", - сказал он.



В то же время Порошенко поблагодарил журналистов за расследования, которые они провели.



"Сразу после этого расследования я позвонил Князеву, (Сергею, руководителю Национальной полиции - ред.) попросил, чтобы он встретился с журналистами. Насколько мне известно, встреча состоялась", - сказал Порошенко.



"Глава службы безопасности Украины доложил мне, что господин Устименко, который был упомянут в расследовании, – уволился из СБУ в апреле 2014 года вместе с 2 тысячами работников СБУ после Революции Достоинства. У меня такая же информация", - сказал президент.



Как известно, 10 мая журналисты "Слидство.Инфо" обнародовали первую часть расследования, документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.



В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительный красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.



После выхода фильма в эфир в СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.



Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось "Следствие. Инфо", следователи с ними не говорили.



11 мая Министерство внутренних дел вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Авторы журналистского расследования во время встречи Князевым предварительно договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией по этому делу.



Украинская правда