Голова СБУ пропонує питати про прослушку УП в його попередника

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Понеділок, 15 травня 2017, 11:11

Голова Служби безпеки України Василь Грицак запевняє, що при ньому СБУ не прослуховувала журналістів "Української правди".

Про це він сказав на брифінгу у Києві 15 травня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Писалися якісь доповідні (записки), на яких різними кольорами робилися позначки. Так от, це дійсно робилося за часів (Віктора) Януковича", – зазначив голова СБУ.

"Те, про що говорив вчора президент, я можу сказати лише одне: якщо такі записки робилися до 2015 року, у цей час я був на війні і не все знав, що робилося в СБУ, тоді я не був головою Служби – треба запитати у попереднього керівника", – заявив він.

За словами Грицака, "такі записки робляться, як правило, аналізом відкрити джерел".

"Аналізуючи відкриті джерела, можна інколи цікаві речі побачити – тенденції і багато чого. Такі записки писалися на підставі аналізу або отримання інформації з відкритих джерел. Тому вони не грифуються і не ставиться підпис на них", – заявив він.

На зауваження, що там фігурувала інформація з приватних розмов та переписок, Грицак відповів: "Запитайте тоді у мого попередника, бо я, правда, про це не знаю".

"Зараз цього немає", – запевнив голова СБУ.

Як відомо, напередодні президент Петро Порошенко заявив, що з лютого 2015 року він відмовився від аналітичного забезпечення СБУ щодо громадських діячів.

У березні 2016 року, коли Грицак уже очолював СБУ, хтось передав керівництву "Української правди" конверт зі звітами щодо розмов співробітників видання. Там були дані, які можна було отримати з приватних розмов, переписки у Viber тощо.

Джерела УП серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента.

26 жовтня минулого року речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що матеріали щодо прослуховування співробітників УП долучені до справи Павла Шеремета., якого убили 20 липня 2016 року, підірвавши машину, в якій він їхав.

У листопаді СБУ порушила справу за фактом прослуховування журналістів "Української правди".

Олена Рощенко, УП

Теми: СБУ прослуховування ЗМІ
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