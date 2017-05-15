Пранкера, що зняв штани на Євробаченні, відпустили під особисте зобов'язання

4215 переглядів
0
Понеділок, 15 травня 2017, 14:31
FB Vitalii Sediuk

Суд обрав запобіжний захід пранкеру Віталію Седюку, відпустивши його під особисте зобов'язання на 60 діб.

Таке рішення оголосив суддя Дніпровського райсуду Максимець.

"Клопотання задовольнити. Застосувати до Седюка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Зобов'язати Седюка прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого управління НП, тощо", - сказав він.

Суддя також зобов'язав пранкера повідомляти про зміну місця проживання та здати паспорти для виїзду за кордон.

Як відомо, Седюка затримали після того, як він вискочив на сцену Євробачення без штанів, коли там виступала Джамала.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Українська правда

Теми: Євробачення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Безштанько" з Євробачення: Хотів показати, що можна зайти без квитка 15 травня 2017, 14:21
Грицак розповів, як запобігали терактам під час "Євробачення" 15 травня 2017, 13:25
Путін заявив, що Київ не здатен проводити конкурси масштабу Євробачення 15 травня 2017, 13:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Пранкера, що зняв штани на Євробаченні, відпустили під особисте зобов'язання
Чубаров має намір приїхати до окупованого Криму
ЗМІ повідомляють про російський слід у масштабній вірусній атаці
У ВР відмовляються створювати Антикорупційний суд без Порошенка
Усі новини
Євробачення-2017

Хто змагатиметься за перемогу на Євробаченні-2017

Відео

Невідомі факти справи Павла Шеремета