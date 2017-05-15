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"Пранкера", снявшего штаны на Евровидении, отпустили под личное обязательство

Понедельник, 15 мая 2017, 14:31
Пранкера, снявшего штаны на Евровидении, отпустили под личное обязательство
FB Vitalii Sediuk

Суд избрал меру пресечения пранкеру Виталию Седюку, отпустив его под личное обязательство на 60 суток.

Такое решение огласил судья Днепровского райсуда Максимец.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. Обязать Седюка прибывать по каждому требованию в суд, следственное управление НП и т.д.", - сказал он.

Судья также обязал пранкера сообщать об изменении места жительства и сдать паспорта для выезда за границу.

Как известно, Седюка задержали после того, как он выскочил на сцену Евровидения без штанов, когда там выступала Джамала.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ему грозит до 5 лет заключения.

Украинская правда

Темы: Евровидение
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