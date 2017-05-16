Мінстець відхрестився від ідеї заборони соцмереж, але рішення РНБО підтримав

Міністерство інформаційної політики наголошує, що не було ініціатором заборони російських соцмереж, однак підтримує рішення Ради національної безпеки і оборони.

Відповідну позицію щодо рішення РНБО про заборону російських соцмереж та Інтернет-ресурсів оприлюднено на сайті МІП у вівторок.

"Зазначаємо, що вказані в документі ресурси, зокрема такі як "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУП" та інші, не входять до переліку, який напрацювала робоча група при МІП під керівництвом заступника міністра Дмитра Золотухіна, та розглянула експерта рада при відомстві, передавши потім до СБУ" – йдеться в коментарі.

Водночас вказується, що на засіданні РНБО 28 квітня 2017 року її членам було надано перелік фактів та аргументів на підтримку застосування санкцій до російських соцмереж.

За словами державного секретаря МІП Артема Біденка, Міністерство інформаційної політики України "незмінно вважає ключовою цінністю свободу вираження думки та робить максимум для захисту ЗМІ та журналістів".

"Водночас, враховуючи надані факти та дбаючи про безпеку країни, рішення РНБОУ відповідає завданням, які сьогодні стоять перед державою з проблематики територіальної цілісності та соціального захисту", – вважає він.

"Такі ресурси як "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУП" давно вже використовуються російськими спецслужбами як інструмент гібридної війни", – наголосив Біденко.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.

Водночас в Інтернет-асоціації України пояснили, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.

У свою чергу директор з корпоративних комунікацій провайдера "Укртелеком" Михайло Шуранов заявив, що "Укртелеком" вже почав блокувати російські ресурси.

У МЗС РФ назвали введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

В свою чергу в Кремлі заявили, що уважно відстежують ситуацію з санкціями Києва щодо ЗМІ, та поки не готові говорити про санкції у відповідь, але не забувають про принцип взаємності.

В той же час представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига зазначив, що згідно з українським законодавством, блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку.

Українська правда