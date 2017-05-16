Минстець открестился от идеи запрета соцсетей

Министерство информационной политики отмечает, что не было инициатором запрета российских соцсетей, однако поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны.



Соответствующую позицию относительно решения СНБО о запрете российских соцсетей и интернет-ресурсов обнародовано на сайте МИП во вторник.



"Отмечаем, что указанные в документе ресурсы, в частности такие как "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУПП" и другие, не входят в перечень, который наработала рабочая группа при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина и рассмотрела эксперта совет при ведомстве, передав затем в СБУ", – говорится в комментарии.



В то же время указывается, что на заседании СНБО 28 апреля 2017 года ее членам был предоставлен перечень фактов и аргументов в поддержку применения санкций к российским соцсетям.



По словам государственного секретаря МИП Артема Биденко, Министерство информационной политики Украины "неизменно считает ключевой ценностью свободу выражения мнения и делает максимум для защиты СМИ и журналистов".



"Вместе с тем, учитывая предоставленные факты и заботясь о безопасности страны, решение СНБОУ соответствует задачам, которые сегодня стоят перед государством по проблематике территориальной целостности и социальной защиты", – считает он.



"Такие ресурсы как "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУП" давно уже используются российскими спецслужбами как инструмент гибридной войны", – отметил Биденко.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

В СНБО и СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов будет заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины.

В то же время в Интернет-ассоциации Украины объяснили, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, на данный момент невозможно технически.

В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям провайдера "Укртелеком" Михаил Шуранов заявил, что "Укртелеком" уже начал блокировать российские ресурсы.

В МИД РФ назвали введенные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц "проявлением цензуры по политическим мотивам".



В свою очередь в Кремле заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с санкциями Киева по СМИ, но пока не готовы говорить о санкциях в ответ, хотя не забывают о принципе взаимности.

В то же время представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга отметил, что по украинскому законодательству блокировка любых интернет-ресурсов возможна только в судебном порядке.



Украинская правда