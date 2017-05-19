Ватикан не викликав посла і не критикував "релігійні законопроекти" – Беца

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П'ятниця, 19 травня 2017, 14:41

У Ватикані не критикували так звані "релігійні законопроекти" і не викликали посла Тетяну Іжевську.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи заяви у деяких російських ЗМІ.

"Повідомлення про виклик посла не відповідає дійсності. Ніхто її не викликав. У неї була низка робочих зустрічей у Державному секретаріаті Ватикану, де обговорювали різні питання внутрішньої і зовнішньої політики. В тому числі на цих зустрічах обговорювали і ці законопроекти", - сказала вона.

"Критики з боку Ватикана не було", - наголосила Беца.

Як відомо, російські ЗМІ поширили заяву протоієрея Миколи Данилевича про те, що посла України викликали до Папи Римського з приводу "релігійних законопроектів" і висловили стурбованість ними.

Оксана Коваленко, УП

Теми: релігія церква законодавство Росія
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Коментарі — 2
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IP: 93.74.43.---Spirito19.05.2017 15:55
2. -Новости мира: Китай представил свое видение нового мирового порядка
...Инициатива "Один пояс - один путь" -
Днями было в новостях о позиции ЕС не быть в подчинении ни США,ни России,ни Китая.
- ...Мы благодарны... и другим выдающимся изданиям,руководители которых почти сорок лет
посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность.Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства,если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов.Но в наше время мир искушеннее и готов шагать в сторону мирового правительства...
- из Википедии, о Рокфеллер,Дэвид
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IP: 93.74.43.---Spirito19.05.2017 15:26
Ватикану варто пригадати Фатімську звістку.
Настанови стосовно "заблуждений" Росії.
Широкої публічної дискусії про це досі нема.
А нинішня гібридна війна є продовженням двох світових
і холодної.
- Погоджене Фатімське послання: Історія Третьої таємниці.
Нез"ясовані питання і сумніви -
..."Існує четверта таємниця,а точніше кажучи друга частина Третьої таємниці -
Мир Вам.
ВідповістиЗ цитатою
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