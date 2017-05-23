Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22 осіб

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Вівторок, 23 травня 2017, 09:21

22 людини померли від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Про це повідомив представник поліції на брифінгу, передає BBC.

У поліції підтвердили, що серед загиблих були діти.

Щонайменше 59 осіб отримали поранення.

Наразі правоохоронці схиляються до версії, що атаку здійснила одна людина, яка пронесла на концерт саморобний вибуховий пристрій і детонувала його. Зловмисник помер на арені.

Втім, поліція вивчає, чи справді він діяв одноосібно.

Констебль не підтвердив, що зловмисник був громадянином Великобританії.

Чи не постраждали від вибуху українці, ще з’ясовується.

Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. Спершу повідомлялося про щонайменше 19 загиблих і 50 постраждалих.

Аріана Гранде написала, що вона "зламана" цією подією.

Олена Рощенко, УП

Теми: Велика Британія тероризм
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