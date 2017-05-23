Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22 осіб

22 людини померли від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Про це повідомив представник поліції на брифінгу, передає BBC.

У поліції підтвердили, що серед загиблих були діти.

Щонайменше 59 осіб отримали поранення.

Наразі правоохоронці схиляються до версії, що атаку здійснила одна людина, яка пронесла на концерт саморобний вибуховий пристрій і детонувала його. Зловмисник помер на арені.

Втім, поліція вивчає, чи справді він діяв одноосібно.

Eyewitness accounts reveal horror of Manchester Arena explosion following Ariana Grande concerthttps://t.co/kT7I7EUmwB pic.twitter.com/UNIXtx4EYn — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017

Констебль не підтвердив, що зловмисник був громадянином Великобританії.

Чи не постраждали від вибуху українці, ще з’ясовується.

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017

Поліція #Манчестер поки що не оприлюднює дані про загиблих і постраждалих під час теракту. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017

Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. Спершу повідомлялося про щонайменше 19 загиблих і 50 постраждалих.

Flags lowered to half mast in Downing St: pic.twitter.com/F2UTbgRmEZ — Chris Mason (@ChrisMasonBBC) May 23, 2017

Аріана Гранде написала, що вона "зламана" цією подією.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Олена Рощенко, УП