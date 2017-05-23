У НФ хочуть забрати у ЦПК статус неприбуткової організації

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Вівторок, 23 травня 2017, 13:50

Народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції".

Про це він сказав під час брифінгу у Верховній Раді у вівторок, показавши матеріали розслідування, яке, за його словами, провело громадське об'єднання "Національний інтерес України", в особі його директора Василя Апасова.

За словами Пинзеника у матеріалах, які йому передали, вказується, що "попри велику заробітну плату членів цього об'єднання (ЦПК – ред.), додатково кошти виводилися на фізичних осіб підприємців".

"Так наприклад сам фізичний підприємець Шабунін (Віталій – ред.) отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн гривень, фізична особа підприємець Устинова (Олександра – ред.) з тієї ж організації – 1,86 млн грн і так далі", - сказав він.

"Це є порушенням законодавства України, яке регулює питання діяльності неприбуткових організацій і, як мінімум, може тягнути за собою припинення статусу "Центру протидії корупці" як неприбуткової організації.

Пинзеник заявив, що передасть наявні в нього матеріали до Генеральної прокуратури,  Державної фіскальної служби і Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

"(Звернуся – ред.) обов'язково до посольств держав "Великої сімки", які надавали значну допомогу Україні, в тому числі і сприяння фінансове для реалізації антикорупційних програм", - сказав він.

Пинзеник очікує, що "ЦПК" позбавлять статусу неприбуткової організації.     

Зазначимо, що директор ГО "Національний інтерес України" Апасов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що сайт його організації запрацював лише 22 травня.

На сайті наявні матеріали лише одного розслідування.

ЦПК вже виступило із заявою, в якій повідомили, що подаватимуть до суду на Пинзеника за поширення неправдивої інформації щодо організації та її окремих членів.

"Брехливі заяви представника Народного фронту щодо розміру заробітних плат окремих членів правління організації не відповідають дійсності. Звинувачення нас у виводі коштів через фізичних осіб-підприємців є відвертою брехнею, єдиною метою якої є дискредитація ЦПК та легалізація майбутнього чергового наїзду фіскалів та правоохоронців на організацію", - сказано у заяві.

"Ми розцінюємо цю заяву народного депутата, як продовження цілеспрямованої дискредитаційної кампанії проти ЦПК. Зустрінемось в суді", - заявили в організації.

Як відомо, 10 квітня Шабунін повідомив, що під його будинком у неділю пройшов пікет, в організації якого він звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину. Шабунін вказав, що виконавцем акції був Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

Таким чином, на думку Шабуніна, Демчина намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

Українська правда

Теми: Народний фронт корупція гроші
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