Матіос каже, що податківців змогли затримати завдяки Насірову
Сформувати обвинувачувальні акти у кримінальному провадження щодо так званих "податкових майданчиків" вдалося завдяки допомозі відстороненого на тепер керівника ДФС Романа Насірова.
Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "112 каналу".
Він розповів, що проводити досудове розслідування у цій справі військовій прокуратурі доручив генпрокурор Юрій Луценко.
"Оце (провадження щодо "податкових майданчиків" – ред.) прийшлося довше розслідувати, тому що неможливо було зануритися в нетрі такої складної організації, довгий час яка реформувалася в різних "Мінздох", ДПС, Фіскальна служба тощо", - розповів він.
"Коли Луценко передав провадження (щодо податкових майданчиків – ред.) ми зібрали нараду. Головуючим від ДФС був Роман Насіров і, якби не його сприяння реально в наданні всіх можливих аналітичних, інформаційних тощо ресурсів, ми це не змогли дослідити", - сказав Матіос.
За його словами, правоохоронці отримали доступ до всіх фіскальних баз податкової.
"Якби нам зсередини не розповіли, як воно функціонував цей електронний облік цих податкових майданчиків, ми б напевне дуже мали кепські справи", - додав він.
Як відомо, у середу в 15 регіонах України почалася велика антикорупційна операція, у якій задіяли біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, провели 450 обшуків. Затримали 23 особи, зокрема топ-чиновників України, які за часів Януковича займалися корупцією у податковій сфері.
Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.
Раніше Матіос повідомив про затримання 23 представників податкових адміністрацій в областях в рамках проведення великої антикорупційної операції.
В рамках кримінального провадження щодо так званих податкових майданчиків Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів, зазначив він.
Як розповів Матіос на брифінгу в середу, в даний час обшуки проводяться відносно керівництва податкових адміністрацій ряду областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".
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А це взагалі не обовязок ДФС? Надати технічних експертів, консультувати? Чи це окрема мафія ця ДФС, щоб треба було посприяти? Нехай Насіров посприяє знаходженню своїх квартир у Лондоні та пунктів по обналу, які новостворені ним вже після януковичиів, але за їх старими тупими схемами, які неможливі без криші зверху.