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Матиос говорит, что налоговиков смогли задержать благодаря Насирову

Среда, 24 мая 2017, 19:30

Сформировать обвинительные акты в уголовном производстве по так называемым "налоговым площадкам" удалось благодаря помощи отстраненного на теперь руководителя ДФС Романа Насирова.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "112 канала".

Он рассказал, что проводить досудебное расследование по этому делу военной прокуратуре поручил генпрокурор Юрий Луценко.

"Это (производство по "налоговых площадок" - ред.) пришлось дольше расследовать, потому что невозможно было окунуться в дебри такой сложной организации, долгое время которая реформировалась в различных "Минздох", ГНС, Фискальная служба и т.д.", - рассказал он.

"Когда Луценко передал производства (о налоговых площадках - ред.) мы собрали совещание. Председателем от ДФС был Роман Насиров и если бы не его содействии реально в предоставлении всех возможных аналитических, информационных и т.д. ресурсов, мы это не смогли исследовать", - сказал Матиос.

По его словам, правоохранители получили доступ ко всем фискальным базам налоговой.

"Если бы нам изнутри не рассказали, как оно функционировало этот электронный учет этих налоговых площадок, у нас бы были наверно очень плохие дела", - добавил он.

Как известно, в среду в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой были задействованы около 2000 полицейских, 500 прокуроров, провели 450 обысков. Задержали 23 человека, в том числе топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.

Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95, 921 млрд гривен.

Ранее Матиос сообщил о задержании 23 представителей налоговых администраций в областях в рамках проведения большой антикоррупционной операции.

В рамках уголовного производства по так называемых налоговых площадок Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов, отметил он.

Как рассказал Матиос на брифинге в среду, в настоящее время обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НасировМатиос
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