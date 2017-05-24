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Матіос каже, що податківців змогли затримати завдяки Насірову

Середа, 24 травня 2017, 19:30

Сформувати обвинувачувальні акти у кримінальному провадження щодо так званих "податкових майданчиків" вдалося завдяки допомозі відстороненого на тепер керівника ДФС Романа Насірова.  

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "112 каналу".

Він розповів, що проводити досудове розслідування у цій справі військовій прокуратурі доручив генпрокурор Юрій Луценко.

"Оце (провадження щодо "податкових майданчиків" – ред.) прийшлося довше розслідувати, тому що неможливо було зануритися в нетрі такої складної організації, довгий час яка реформувалася в різних "Мінздох", ДПС, Фіскальна служба тощо", - розповів він.

"Коли Луценко передав провадження (щодо податкових майданчиків – ред.) ми зібрали нараду. Головуючим від ДФС був Роман Насіров і, якби не його сприяння реально в наданні всіх можливих аналітичних, інформаційних тощо ресурсів, ми це не змогли дослідити", - сказав Матіос.

За його словами, правоохоронці отримали доступ до всіх фіскальних баз податкової.

"Якби нам зсередини не розповіли, як воно функціонував цей електронний облік цих податкових майданчиків, ми б напевне дуже мали кепські справи", - додав він.  

Як відомо, у середу в 15 регіонах України почалася велика антикорупційна операція, у якій задіяли біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, провели 450 обшуків. Затримали 23 особи, зокрема топ-чиновників України, які за часів Януковича займалися корупцією у податковій сфері.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

Раніше Матіос повідомив про затримання 23 представників податкових адміністрацій в областях в рамках проведення великої антикорупційної операції.  

В рамках кримінального провадження щодо так званих податкових майданчиків Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів, зазначив він.

Як розповів Матіос на брифінгу в середу, в даний час обшуки проводяться відносно керівництва податкових адміністрацій ряду областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

Теми: НасіровМатіос
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