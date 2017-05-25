Екс-глава податкової Шинкаренко виявився не готовим до застави в 100 млн

Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід колишньому главі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергію Шинкаренку – 2 місяці арешту з альтернативою можливості внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень.



Таке рішення винесла суддя Печерського районного суду Києва Катерина Москаленко, передає "Інтерфакс-Україна".



Представник військової прокуратури Євген Яцино заявив, що у слідства є підстави припускати, що Шинкаренко використовував свої повноваження для особистої вигоди і брав участь в організації функціонування так званих податкових майданчиків, пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.



Слідство вважає, що дії підозрюваного привели до збитків держави в сумі 2,341 млрд грн.



Прокурор зазначив, що підозрюваний часто подорожує за кордон і на територію окупованого Криму, де має власність (квартиру), і може спробувати втекти від органів слідства.



За словами прокурора, орієнтовна вартість майна підозрюваного і членів його сім'ї становить понад 320 млн грн, воно придбане в період його перебування на посаді глави податкової адміністрації в Дніпропетровській області.



Шинкаренко заявив, що не був готовий до такої суми застави і має намір подавати апеляцію.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова та екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного.

Також суд відпустив з-під варти під особисте зобов'язання затриманого за підозрою в корупції екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.